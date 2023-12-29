Ехали с «Елки желаний»: стали известны подробности массового смертельного ДТП, в которое попал руководитель Минздрава Башкирии

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин пострадал в серьезной автомобильной аварии, произошедшей 29 декабря на 66-м километре опасной трассы Тастуба-Сатка вблизи деревни Явгильдино.

По сообщениям telegram-каналов, Рахматуллин был доставлен на вертолете скорой помощи в Республиканскую клиническую больницу Уфы с тяжелыми травмами. Его госпитализировали в отделение нейрохирургии в критическом состоянии. Ранее министр находился в Караидельской центральной районной больнице.

Авария произошла днем, когда Рахматуллин и его помощница возвращались в Уфу после посещения благотворительной "Елки желаний". По предварительным данным, автомобиль министра выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя другими машинами - "Лада Ларгус", "Лада Гранта" и "Toyota Camry".

По информации Госавтоинспекции Республики Башкортостан, в результате лобового столкновения погибли 57-летний водитель "Лады Ларгус" и 69-летняя пассажирка из Аскинского района. Рахматуллин и его помощница госпитализированы в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла примерно в 15:00 на опасном участке дороги, где нередки смертельные аварии. Следственные органы устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Врачи борются за жизнь пострадавшего министра здравоохранения Республики Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: Мэш Батащ