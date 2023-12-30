В Уфе от взрыва газового баллона женщина получила страшные ожоги

В одной из квартир Уфы произошел взрыв газового баллона, в результате которого серьезные ожоги получила местная жительница.

Как сообщили в информационном отделе Главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан, происшествие случилось вечером в пятницу, 29 декабря, в многоквартирном доме, расположенном на улице Летчиков. В квартире из-за теплового воздействия произошла разгерметизация небольшого газового баллона емкостью 220 миллилитров. В этот момент хозяйка жилища готовила на плите овощи сразу на всех имеющихся конфорках. Газовый баллон находился внутри кухонного шкафа прямо над плитой.

В результате воспламенилась образовавшаяся газовоздушная смесь, шкафчик кухонного гарнитура разлетелся на куски, вспыхнуло полотенце. 33-летняя женщина получила термические ожоги головы, конечностей, а также конъюнктивы и роговицы глаз. Её доставили в ближайшую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Спасатели республиканского МЧС явились на место происшествия и используя лестничные марши вывели из опасной зоны троих человек. К моменту приезда пожарных открытого горения в квартире не наблюдалось.

Подробности происшествия выясняет дознаватель спасательного ведомства, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ