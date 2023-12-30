Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе от взрыва газового баллона женщина получила страшные ожоги

В Уфе от взрыва газового баллона женщина получила страшные ожоги

В одной из квартир Уфы произошел взрыв газового баллона, в результате которого серьезные ожоги получила местная жительница.

Как сообщили в информационном отделе Главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан, происшествие случилось вечером в пятницу, 29 декабря, в многоквартирном доме, расположенном на улице Летчиков. В квартире из-за теплового воздействия произошла разгерметизация небольшого газового баллона емкостью 220 миллилитров. В этот момент хозяйка жилища готовила на плите овощи сразу на всех имеющихся конфорках. Газовый баллон находился внутри кухонного шкафа прямо над плитой.

В результате воспламенилась образовавшаяся газовоздушная смесь, шкафчик кухонного гарнитура разлетелся на куски, вспыхнуло полотенце. 33-летняя женщина получила термические ожоги головы, конечностей, а также конъюнктивы и роговицы глаз. Её доставили в ближайшую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Спасатели республиканского МЧС явились на место происшествия и используя лестничные марши вывели из опасной зоны троих человек. К моменту приезда пожарных открытого горения в квартире не наблюдалось.

Подробности происшествия выясняет дознаватель спасательного ведомства, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Стали известны подробности взрыва котельной в Учалинском районе Башкирии

Читайте также:

Стали известны подробности взрыва котельной в Учалинском районе Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия взрыв газа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok