В Башкирии загорелось здание сельского Дома культуры

В субботу, 30 декабря, в половине второго дня в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан поступило сообщение о возникновении пожара в сельском доме культуры, расположенном в населенном пункте Сикаликуль Дюртюлинского района . Здание дома культуры, построенное из кирпича, находится на улице Советская и одновременно используется как фельдшерско-акушерский пункт.

Согласно полученной информации, очаг возгорания обнаружен на чердаке 1-этажного прямоугольного здания площадью 225 квадратных метров. Для тушения пожара на место происшествия выехали пожарные расчеты. В операции по ликвидации возгорания были задействованы двенадцать огнеборцев и четыре единицы специальной техники. Примерно в 15.00 им удалось локализовать очаг на площади пятнадцать квадратных метров.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время работы по тушению продолжаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ