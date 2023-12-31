В Уфе арестовали журналиста, который попытался попасть в больницу, где лежит попавший в ДТП министр здравоохранения

Уфе был арестован журналист, который пришел в больницу к попавшему в смертельную аварию министру здравоохранения Республики Башкортостан.

Напомним Айрат Рахматуллин попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором, к сожалению, погибли два человека. Сам чиновник и его водитель получили травмы и были госпитализированы в уфимскую РДКБ имени Куватова.

Корреспондент издания Мэш Батащ Ильдан Альмухаметов решил выяснить подробности этого происшествия и посетил лечебное учреждение. Однако в больнице к журналисту возникли вопросы со стороны сотрудников медицинского учреждения. Корреспондент попытался выйти из здания, но его задержали, изъяли записывающее устройство - смартфон.

В итоге Альмухаметова арестовали на четверо суток по статье о невыполнении гражданином требований в области гражданской обороны. В информационной службе суда Кировского района заявили, что документы на задержанного журналиста им не поступали. Позже выяснилось, что решение об аресте Ильдана Альмухаметова принималось в мировом суде, сейчас он находится специальном приемнике.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети