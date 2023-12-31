В Башкирии под утро свернули поиски пропавшего подростка

В Башкирии в субботу утром, 30 декабря 2023 года, в городе Кумертау были прекращены поиски 16-летнего юноши, пропавшего накануне. Об этом сообщили волонтеры поисковой организации «ARTUS» в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации поисковиков, 29 декабря они получили сигнал о без вести пропавшем подростке и тут же приступили к поискам. В течение ночи группа вела активный поиск по всему городу и окрестностям. А утром следующего дня активисты «ARTUS» сообщили радостную новость: «Найден. Жив».

Подробности о том, где именно был найден юноша и что произошло за время его отсутствия не раскрываются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети