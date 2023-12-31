В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения

За минувшие сутки в Республике Башкортостан произошло несколько трагических происшествий на дорогах, унесших жизни граждан.

Как сообщают правоохранительные органы, в результате четырех дорожно-транспортных происшествий в различных районах республики погибли четверо участников дорожного движения. Еще пятеро получили травмы. Тяжелая авария произошла в Учалинском районе , где в двух отдельных ДТП скончались сразу двое человек. Еще по одному погибшему зарегистрировано в Абзелиловском и Уфимском районах.

По данным МЧС региона, обстановка с пожарами остается относительно спокойной - за прошедшие сутки произошло 20 возгораний, жертв и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано, за исключением одного человека, получившего травмы.

В настоящий момент на территории Башкортостана продолжают свои маршруты три туристические группы общей численностью 25 человек. Самая продолжительная из экспедиций планирует завершиться 8 января будущего года.

На водных объектах республики, к счастью, обошлось без происшествий и несчастных случаев среди отдыхающих или туристов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ