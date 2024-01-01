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Пожар в Башкирии унес жизнь местного жителя - первая жертва огня в 2024 году

Пожар в Башкирии унес жизнь местного жителя - первая жертва огня в 2024 году

Трагическое начало нового 2024 года в Башкирии. Как сообщает региональное отделение МЧС, в пожаре в одной из деревень погиб 55-летний мужчина. Это первый смертельный исход от огня в текущем году на территории республики.

Драма развернулась в утренние часы 1 января в населенном пункте Кузьминка Чишминского района. В одном из частных домов на улице Речной вспыхнул пожар. Причина возгорания пока не установлена. На момент начала пожара в жилище находились два человека – 55-летний мужчина и 64-летняя женщина.

Увидев огонь, хозяева предприняли попытку самостоятельно потушить пламя. Однако справиться с распространяющимся возгоранием им не удалось. Тогда люди вынуждены были срочно покинуть горящий дом, чтобы спасти собственные жизни.

Но спустя какое-то время мужчина, видимо, решил вернуться в объятый пламенем дом, чтобы попытаться что-то спасти. К несчастью, эта отчаянная попытка закончилась трагедией – он погиб в огне.

64-летняя женщина, которая вместе с ним находилась в момент пожара в доме, получила серьезные травмы. Пострадавшая с ожогами лица и рук различной степени тяжести была госпитализирована. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Проводится расследование обстоятельств трагедии. Специалисты должны установить первопричину и детали случившегося.

В местных органах власти также не оставили произошедшее без внимания. Глава администрации Чишминского района выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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