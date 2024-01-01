Новогодняя ночь едва не закончилась трагедией для многодетной семьи в Башкирии

В ночь с 31 декабря на 1 января, ближе к трем часам утра, в частном жилом доме по улице Колхозной в населенном пункте Ангасяк на территории Дюртюлинского района вспыхнул пожар. По данным республиканского МЧС, в доме проживала семья из восьми человек, включая шестерых детей.

К счастью, трагедии удалось избежать благодаря своевременно сработавшему пожарному извещателю, установленному в доме. Как рассказала хозяйка дома, загорание заметили дети - огонь возник в дальнем углу веранды. Дым быстро начал распространяться по дому, после чего и сработала сигнализация. Вся семья немедленно покинула жилище через входную дверь.

Оперативно прибывшие на место спасатели локализовали возгорание уже через 24 минуты после вызова. Еще через 40 минут открытое пламя было полностью потушено.

Предварительно, причиной ЧП называют неисправность удлинителя, к которому была подключена уличная гирлянда. К счастью, все обошлось без жертв и раненых. Погорельцев временно приютили родственники.





Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ