В Башкирии водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с иномаркой

Жесткое столкновение автомобилей, произошедшее на одной из автомагистралей Башкирии, унесло жизнь водителя и привело к госпитализации другого участника аварии.

Как стало известно из сообщения пресс-службы Госавтоинспекции Республики Башкортостан, смертельное ДТП в Абзелиловском районе случилось примерно в 11 часов утра 30 декабря на участке автодороги в направлении Красная Башкирия - Покровка. Согласно предварительной информации, в аварию попали легковые автомобили ВАЗ-2110 и Nissan.

В результате инцидента на месте погиб 38-летний водитель ВАЗа. Второй участник, управлявший иномаркой, был доставлен бригадой медиков скорой помощи в ближайшую больницу.

В происшествии разбирается дорожная полиция.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ