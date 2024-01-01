В Башкирии водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с иномаркой
Жесткое столкновение автомобилей, произошедшее на одной из автомагистралей Башкирии, унесло жизнь водителя и привело к госпитализации другого участника аварии.
Как стало известно из сообщения пресс-службы Госавтоинспекции Республики Башкортостан, смертельное ДТП в Абзелиловском районе случилось примерно в 11 часов утра 30 декабря на участке автодороги в направлении Красная Башкирия - Покровка. Согласно предварительной информации, в аварию попали легковые автомобили ВАЗ-2110 и Nissan.
В результате инцидента на месте погиб 38-летний водитель ВАЗа. Второй участник, управлявший иномаркой, был доставлен бригадой медиков скорой помощи в ближайшую больницу.
В происшествии разбирается дорожная полиция.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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