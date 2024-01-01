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В Башкирии водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с иномаркой

В Башкирии водитель ВАЗа погиб, столкнувшись с иномаркой

Жесткое столкновение автомобилей, произошедшее на одной из автомагистралей Башкирии, унесло жизнь водителя и привело к госпитализации другого участника аварии.

Как стало известно из сообщения пресс-службы Госавтоинспекции Республики Башкортостан, смертельное ДТП в Абзелиловском районе случилось примерно в 11 часов утра 30 декабря на участке автодороги в направлении Красная Башкирия - Покровка. Согласно предварительной информации, в аварию попали легковые автомобили ВАЗ-2110 и Nissan.

В результате инцидента на месте погиб 38-летний водитель ВАЗа. Второй участник, управлявший иномаркой, был доставлен бригадой медиков скорой помощи в ближайшую больницу.

В происшествии разбирается дорожная полиция.

В результате аварий в Башкирии за сутки погибли 4 участника дорожного движения

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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