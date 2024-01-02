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В Уфе между посетителями кинотеатра произошла драка - видео

В Уфе между посетителями кинотеатра произошла драка - видео

В кинотеатре уфимского торгово-развлекательного центра «Семья» во время просмотра фильма между зрителями возник конфликт, переросший в драку. Как стало известно из опубликованной в социальных сетях видеозаписи инцидента, в разгар сеанса между некоторыми посетителями зала произошла словесная перепалка, быстро переросшая в потасовку. Несмотря на то, что для привлечения внимания дерущихся был включен свет в зале, просмотр кинофильма при этом продолжился без перерыва.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, на место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции, который доставил участников конфликта в дежурную часть для разбирательства. Все задействованные в инциденте лица были опрошены сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительным данным, поводом для стычки послужило неадекватное поведение одного из посетителей кинотеатра, побеспокоившего других зрителей. В настоящее время конфликтующие стороны не имеют друг к другу претензий, обе просят прекратить дальнейшее разбирательство и не привлекать никого к ответственности.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: БашДТП
Теги: Уфа происшествия драка
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