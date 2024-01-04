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В Башкирии поезд «Орлан» протаранил ВАЗ-2114 на переезде - видео

В Башкирии поезд «Орлан» протаранил ВАЗ-2114 на переезде - видео

На одном из железнодорожных переездов в Аургазинском районе Башкортостана произошло жуткое ДТП с участием пассажирского поезда и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, вечером в среду, 3 января, недалеко от ж/д станции "Дарьино" на рельсах застряла автомашина ВАЗ-2114, в котором находились молодая семья - 25-летняя девушка, ее супруг и их 5-месячный ребенок. Водитель пытался выехать с путей, но машина буквально въехала в ловушку и не смогла сдвинуться с места.

Заметив вдали приближающийся пассажирский поезд "Орлан", следовавший по маршруту Кумертау-Уфа, супруги выхватили младенца и покинули застрявший автомобиль. Машинист предпринял экстренное торможение, но столкновение оказалось неизбежным. Сильный удар выбросил легковушку в кювет.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Пассажиры электрички и ее локомотивная бригада не обращались за медицинской помощью. Поезд продолжил путь с небольшим отставанием от расписания. Движение других пассажирских составов не было нарушено.

В Башкирии иномарка с 4 пассажирами опрокинулась в кювет

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В Башкирии иномарка с 4 пассажирами опрокинулась в кювет
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Видео: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия аварии
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