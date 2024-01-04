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В Уфе нашли трупы мужчины и женщины. Они погибли при странных обстоятельствах

В Уфе нашли трупы мужчины и женщины. Они погибли при странных обстоятельствах

В начале января 2024 года в одном из жилых домов города Уфы случилось происшествие - были обнаружены тела мужчины и женщины, погибших при невыясненных пока обстоятельствах.

Согласно поступившей информации, жертвами инцидента стали 51-летний местный житель и его 46-летняя женщина. Их бездыханные тела нашли в квартире дома по улице Станционной. Тревожный сигнал поступил в службу спасения ночью.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили небольшой очаг возгорания на полу жилого помещения, который, впрочем, был ликвидирован до их приезда. По предварительным данным, прогорел участок площадью 0,5 кв/м.

По словам родных, жертвы были живы и здоровы еще 31 декабря прошлого года. С тех пор о них ничего не было слышно. Сейчас на месте работают следователи и оперативники, которые пытаются установить точное время и обстоятельства гибели двух человек.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Видео: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа происшествия
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