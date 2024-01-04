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В Башкирии из-за бездорожья скорая не смогла добраться до больных детей в селе

В Башкирии из-за бездорожья скорая не смогла добраться до больных детей в селе

Непростая ситуация сложилась в одном из сел Башкирии, когда из-за погодных условий бригада скорой помощи не смогла добраться до нуждающейся в медицинской помощи семьи с детьми.

Как сообщают в республиканском Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям, в среду, 3 января, в населенном пункте Бакеево Белорецкого района на отдых приехала семья, состоящая из четырех человек, в том числе двое детей 9 лет и 1 год 3 месяца. Находясь в гостях у родственников, дети и их родители неожиданно заболели. Мать попыталась вызвать медиков, однако из-за сложных погодных условий бригада скорой помощи не смогла добраться до пациентов.

Чтобы оказать содействие в доставке медиков к пациентам, на помощь были направлены спасатели Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. Они прибыли в Бакеево из соседнего села Тукан на внедорожниках.

Однако вскоре женщина связалась с фельдшером и сообщила, что детям стало лучше, температура спала, и они уснули, так что в медицинской помощи и эвакуации нужды больше нет.

Сегодня дорожники планируют произвести расчистку заваленной снегом дороги.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белорецкий район
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