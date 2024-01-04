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В Башкирии отчим изнасиловал падчерицу за час до Нового года

В Башкирии отчим изнасиловал падчерицу за час до Нового года

В конце 2023 года в одном из районов Республики Башкортостан произошел шокирующий инцидент. Сорокалетний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил преступление против несовершеннолетней девочки.

Тринадцатилетняя падчерица мужчины подверглась сексуальному насилию за час до наступления новогодней ночи. Мать ребенка, узнав о случившемся, обратилась в правоохранительные органы.

Известно, что подозреваемый является безработным. Представители Следственного комитета Республики Башкортостан прокомментировали инцидент для региональных СМИ.

По их словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Мужчину задержали, ему предъявили обвинение, и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до суда.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия изнасилование
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