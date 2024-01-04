В Буздякском районе Башкирии 4 человека пострадали в ДТП

В четверг днем, 4 января, на 1353 километре федеральной автотрассы М5 «Урал» на территории Буздякского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, столкнулись два легковых автомобиля - встречные Рено Сандеро за рулем которого находился 24-летний водитель и Фольксваген Джетта, которым управляла 29-летняя девушка.

В результате столкновения четверо пассажиров Renault, среди которых был и водитель, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ