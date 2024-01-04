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В Уфе мальчик получил травмы съехав с горки и ударившись о стену

В Уфе мальчик получил травмы съехав с горки и ударившись о стену

Накануне в Уфе произошел несчастный случай с ребенком. Мальчик катался на самодельной горке, устроенной детьми на крыше подземного гаража у дома на улице Менделеева, и получил травму.

Как сообщается, 9-летний мальчик вместе с друзьями решил покататься с горки на надувных санках. Однако во время спуска произошло непредвиденное - ребенок не смог затормозить и на большой скорости влетел в стену здания. От удара мальчик получил серьезные травмы.

На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков скорой помощи. Они оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в больницу для обследования и лечения.

По данному факту проводится расследование. Специалисты устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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