Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии в деревянном доме заживо сгорели двое мужчин - видео

В Башкирии в деревянном доме заживо сгорели двое мужчин - видео

В одном из сел Башкирии накануне случилась трагедия, унесшая жизни двух мужчин. В Благовещенском районе республики, в населенном пункте Николаевка, в результате пожара в деревянном доме погибли два человека.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь полностью охватил небольшой деревянный дом общей площадью примерно 30 квадратных метров. Во время тушения пожара под завалами были обнаружены тела двух мужчин.

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям проинформировал, что одному из погибших было около 64 лет.

Причины и детали инцидента сейчас устанавливаются. Специалисты спасательного ведомства проводят расследование.

Житель Башкирии получил ожоги во время укладки теплого пола

Читайте также:

Житель Башкирии получил ожоги во время укладки теплого пола
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Видео: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok