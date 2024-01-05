В Башкирии в деревянном доме заживо сгорели двое мужчин - видео

В одном из сел Башкирии накануне случилась трагедия, унесшая жизни двух мужчин. В Благовещенском районе республики, в населенном пункте Николаевка, в результате пожара в деревянном доме погибли два человека.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь полностью охватил небольшой деревянный дом общей площадью примерно 30 квадратных метров. Во время тушения пожара под завалами были обнаружены тела двух мужчин.

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям проинформировал, что одному из погибших было около 64 лет.

Причины и детали инцидента сейчас устанавливаются. Специалисты спасательного ведомства проводят расследование.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ

Видео: ГУ МЧС РФ по РБ