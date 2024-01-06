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В Уфе загорелся автомобиль Киа Cerato

В Уфе загорелся автомобиль Киа Cerato

Вчера вечером в Уфе произошел инцидент с автомобилем марки Kia Cerato в жилом комплексе «8 Марта». Согласно сообщению, поступившему в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, на улице Асхата Мирзагитова огнем охватило моторный отсек транспортного средства.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы городского управления МЧС обнаружили, что огонь охватил также и панель приборов автомобиля. Общая площадь возгорания составила 1 квадратный метр. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных, открытое пламя было ликвидировано в течение трех минут.

Как сообщили в информационной службе регионального МЧС, наиболее вероятной причиной инцидента стала неисправность в системах, механизмах или узлах автомобиля.

Для установления точных обстоятельств и причин возгорания будет проведено расследование сотрудниками отдела дознания МЧС России.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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