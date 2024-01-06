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Житель Башкирии едва не устроил пожар в квартире и получил ожоги из-за бенгальского огня

Житель Башкирии едва не устроил пожар в квартире и получил ожоги из-за бенгальского огня

В башкирском городе Нефтекамске произошел пожар из-за неосторожного обращения местного жителя с пиротехническим изделием — бенгальским огнем.

Согласно сообщению, поступившему 5 января в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан, инцидент произошел в одной из квартир в 16:41 по местному времени.

Как стало известно, 28-летний мужчина зажег бенгальский огонь на балконе своей квартиры, а затем, держа его в руках, зашел в комнату. Проходя мимо дивана, он неосторожно наклонился, и искры от горящей пиротехники посыпались на лежавшие на диване вещи, которые тут же вспыхнули.

Увидев, что начался пожар, хозяин квартиры бросился тушить огонь, используя для этого все, что попадалось ему под руку. В результате отчаянной борьбы с огнем мужчина получил ожоги на предплечье и пальцах рук. Когда приехали спасатели, пожар был ликвидирован силами самого пострадавшего. Несмотря на полученные травмы, мужчина отказался от госпитализации.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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