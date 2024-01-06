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В селе Иглино волонтеры объявили о поисках 16-летней Снежаны Бахаревой

В селе Иглино волонтеры объявили о поисках 16-летней Снежаны Бахаревой

В Иглинском районе Башкирии идут поиски пропавшей без вести шестнадцатилетней девушки по имени Снежана Бахарева.

Как стало известно от волонтеров поисковой организации «БашРегионСпас», 4 января Снежана вышла погулять и больше домой не вернулась. Встревоженные родители девушки обратились за помощью к поисковикам и обратились с заявлением в ОВД.

Приметы пропавшей: рост примерно 150 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темные волосы, карие глаза. В день исчезновения Снежана была одета в черный норковый полушубок с капюшоном, белую кофту, черную юбку, черные замшевые полусапожки.

Всех, кому известно о возможном местонахождении Снежаны Бахаревой, просят срочно связаться с волонтерами по телефону 8(937)3-102-112 или сообщить информацию в полицию.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район происшествия поиск
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