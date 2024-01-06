Забрал детей и исчез: тайна пропавшего уфимца Артема Мазова и двух его погибших сыновей

Жителей Башкирии потрясла по-настоящему страшная история о пропаже 37-летнего Артема Мазова и его двух маленьких сыновей - 5-летнего Вячеслава и 8-летнего Ильи. Сначала все думали, что они просто пошли гулять по окрестностям, но домой не вернулись. Однако впоследствии выяснилось, что за этой загадочной пропажей скрывалась настоящая семейная трагедия, которая потрясла всю республику.

Масштабные поиски пропавшего отца с сыновьями длились почти 8 долгих месяцев. Все это время отчаявшаяся мать и родственники жили в неизвестности и тревоге за судьбу детей. И вот наконец мальчиков нашли, но увы – уже мёртвыми. А вот самого главу семейства так и не удалось разыскать. До сегодняшнего дня эта трагическая история остаётся нераскрытой тайной, полной загадок и неразгаданных вопросов.

Не вернулись с прогулки

28 октября 2019 года в полицейский участок Уфы обратилась жена Артема Мазова по имени Эльмира. Она в сильном волнении рассказала правоохранителям, что её муж ушёл гулять на улицу вместе с их двумя малолетними сыновьями, но они так и не вернулись домой, хотя прошло уже много времени. Тогда ещё никто и подумать не мог о том, что вскоре произойдёт настоящая трагедия. Однако Следственный комитет тут же завёл уголовное дело по факту возможного убийства детей.

Позднее в ходе расследования выяснились подробности, что накануне исчезновения Артем серьёзно поссорился со своей супругой Эльмирой. Она заявила мужу, что хочет подать на развод и прекратить отношения. Примечательно, что в сам день пропажи, незадолго до ухода из дома, Эльмира в очередной раз потребовала оформить развод. После того, как Артем ушёл гулять с сыновьями, он позвонил жене по телефону, чтобы ещё раз попытаться уговорить её не расставаться, но опять получил решительный отказ. Тогда мужчина выключил свой мобильный и больше на связь не выходил.

Поиски по горячим следам

Уже 29 октября автомобиль пропавшего Артема Мазова был обнаружен полицией неподалёку от реки Уфимки на окраине города. Рядом нашли и некоторые детские вещи, которые мать мальчиков опознала как принадлежащие её сыновьям. Более того, стало известно, что за день до исчезновения Артем заходил в магазин и покупал там верёвку, что не могло не насторожить следствие.

Сразу же была развёрнута масштабная операция по поиску отца и двух мальчиков. В этих мероприятиях принимали активное участие добровольцы, профессиональные спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Они тщательно прочёсывали все леса и окрестности вокруг Уфы, а водолазы МЧС обследовали дно рек Уфимки и Белой, куда могли упасть или быть брошены тела пропавших.

Отчаявшаяся мать похищенных детей несколько раз обращалась к своему мужу через СМИ с просьбой вернуться и отпустить мальчиков живыми. Она говорила, что очень сильно переживает за их судьбу и надеется, что эта история ещё может завершиться благополучно.

Многие друзья и знакомые семьи также не верили, что Артем мог причинить вред собственным детям. По их словам, он очень любил сыновей, много времени проводил с ними, возил на различные спортивные секции. Никто не мог подумать, что этот ответственный и порядочный с виду человек мог совершить такое страшное преступление.

Трагическая развязка

Однако дни шли, а поиски, к сожалению, ничего не давали. Даже родители Артема проходили проверку на детекторе лжи, чтобы исключить их причастность к исчезновению внуков. Ближе к концу ноября водолазы были вынуждены прекратить поисковую операцию в связи с наступлением зимы и образованием льда на реках.

Лишь летом следующего, 2020 года, поиски наконец возобновились и вскоре принесли трагические известия. 20 июня в разных районах Уфы нашли тела обоих пропавших мальчиков. Старшего сына обнаружили в реке Белой, а младшего – в Уфимке.

Причины и обстоятельства их гибели так и не были установлены следствием доподлинно. Что касается их отца, Артема Мазова, то его так и не удалось разыскать до сих пор. Существует версия, что он тоже мог утонуть в реке, но по неизвестным причинам его тело пока не всплыло.

Эта трагическая история по-прежнему хранит множество неразгаданных загадок и тайн. Истинные обстоятельства гибели двух мальчиков, а также судьба их отца Артема Мазова до сих пор остаются тёмными пятнами в расследовании этого громкого дела. Возможно, со временем правоохранителям всё же удастся докопаться до правды и восстановить полную картину случившегося. А пока эта история продолжает волновать общественность и вызывать множество вопросов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети