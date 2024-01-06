В Башкирии нашли пропавшего на реке Белой рыбака

В субботу 6 января 2024 года в Башкирии произошел инцидент с пропавшим рыбаком. Мужчина отправился на ночную рыбалку на реку Белая между населенными пунктами Юсупово и Старый Буртюк, однако в какой-то момент перестал выходить на связь со своими родственниками.

Обеспокоенные родители рыбака обратились в экстренные службы с сообщением о том, что их сын, уехавший на реку, больше не отвечает на звонки и сообщения. Родители испугались, что с их сыном могло произойти что-то нехорошее.

Получив тревожное сообщение, сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям отправили на поиски пропавшего рыбака спасателей зонального ПСО города Дюртюли.

Вскоре выяснилось, что опасения родственников были напрасными - пропавший рыбак был обнаружен сотрудниками полиции живым и невредимым. Оказалось, что у него просто разрядился мобильный телефон, из-за чего он не мог связаться с родными.

Автор: Семен Подгорный

Фото: телеграм-канал государственного комитета РБ по ЧС