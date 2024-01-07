В Башкирии на ледовой переправе через Белую утонула фура - видео

В ночь на 7 января в Башкирии произошел трагическое происшествие - грузовик ушел под лед на реке Белая.

Как стало известно из сообщения пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, авария произошла в Бирском районе республики, недалеко от города Бирска . Грузовой автомобиль двигался по ледовой переправе через реку, как вдруг провалился под лед. По данным спасателей, толщина льда на этом участке переправы составляла около 30 сантиметров, заявленная грузоподъемность - 3 тонны.

Как только поступило сообщение об инциденте, на место происшествия выехали спасатели МЧС. Их задача - выяснить, есть ли жертвы и пострадавшие в результате происшествия.

Позже стало известно, что в 10:28 утра из кабины затонувшего грузовика было извлечено тело водителя.

Для проведения спасательной операции были привлечены силы двух подразделений МЧС - 26 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.

Причины и обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ