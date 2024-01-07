В Башкирии на ледовой переправе через Белую утонула фура - видео
В ночь на 7 января в Башкирии произошел трагическое происшествие - грузовик ушел под лед на реке Белая.
Как стало известно из сообщения пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан, авария произошла в Бирском районе республики, недалеко от города Бирска. Грузовой автомобиль двигался по ледовой переправе через реку, как вдруг провалился под лед. По данным спасателей, толщина льда на этом участке переправы составляла около 30 сантиметров, заявленная грузоподъемность - 3 тонны.
Как только поступило сообщение об инциденте, на место происшествия выехали спасатели МЧС. Их задача - выяснить, есть ли жертвы и пострадавшие в результате происшествия.
Позже стало известно, что в 10:28 утра из кабины затонувшего грузовика было извлечено тело водителя.
Для проведения спасательной операции были привлечены силы двух подразделений МЧС - 26 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан и Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего в операции было задействовано 15 человек и 5 единиц техники.
Причины и обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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