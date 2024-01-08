В Башкирии в аварии погибла пассажирка Лады Калина

Сегодня утром, 8 января, около десяти часов на территории Чишминского района Башкирии произошла автомобильная авария со смертельным исходом. Как сообщается в пресс-релизе регионального управления Госавтоинспекции, на автодороге в направлении Уфа-Кляшево-Чишмы столкнулись два автомобиля – Лада Калина и Рено Логан.

В результате столкновения погибла пожилая женщина, которая являлась пассажиром Калины. Еще двое пассажиров той же самой машины, среди которых был несовершеннолетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы в районную больницу. Также медицинскую помощь запросил водитель иномарки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ