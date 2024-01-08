Стали известны подробности ДТП в Башкирии, в котором погибли родители и десятимесячный ребенок

В Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизни троих человек, в том числе маленького ребенка. Как стало известно из сообщений ГИБДД и МЧС региона, дорожно-транспортное происшествие случилось на одном из участков трассы в направлении Уфа-Иглино-Красная Горка на территории Нуримановского района РБ.

Два легковых автомобиля – Рено Дастер и Киа Рио - столкнулись в воскресенье ночью, 7 января. В результате удара на месте скончались водитель и пассажир Киа. Внутри автомобиля также находились дети погибших - тринадцатилетний подросток и десятимесячный младенец. Их доставили в больницу, однако спасти младшего из них не удалось.

Медпомощь потребовалась и пострадавшим из второго автомобиля - 61-летнему водителю и 60-летней пассажирке Дастера.

По словам представителя ГИБДД, Kia Rio после удара слетела в кювет. Чтобы извлечь выживших пассажиров и тела погибших из поврежденных автомобилей, потребовалось участие спасательных служб.

Как отмечается, обстоятельства трагедии изучаются прокуратурой региона.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ