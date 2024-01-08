В Башкирии во время пожара погибли 20 овец и три коровы

Трагедия разыгралась 7 января в населенном пункте Тавтиманово, расположенном в Иглинском районе Республики Башкортостан. В полдень в деревянном сарае по улице Лесной вспыхнул пожар. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РБ, огонь быстро охватил строение.

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы. В течение 40 минут они вели борьбу с огнем, чтобы не допустить распространения пламени на соседние постройки. Благодаря слаженным действиям спасателей, пожар удалось потушить, не дав ему перекинуться дальше.

Однако трагедии избежать не удалось - в огне погиб домашний скот. Сгорели заживо 20 овец и 3 коровы. Кроме того, выгорело хранившееся в сарае сено, заготовленное в тюках на зиму.

Причины, по которым произошло загорание, предстоит установить в ходе расследования дознавателю МЧС России.

Читайте также: В Уфе загорелся автомобиль Киа Cerato

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ