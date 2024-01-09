В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 63-летнего мужчины

В минувшую ночь на территории Бижбулякского района Башкирии, произошла трагедия - в результате пожара в населенном пункте Ольховка в возрасте 63 лет погиб местный житель.

Как сообщается, огонь возник в деревянном доме по улице Центральной. Огонь распространился по нему очень быстро.

Пожарные оперативно приступили к тушению. Им удалось локализовать открытое пламя и не дать огню перекинуться на соседние строения. Однако внутри сгоревшего дома они обнаружили тело 63-летнего мужчины, предположительно хозяина этого дома.

Как отмечают в службе спасения, причины и точные обстоятельства пожара пока не установлены. Ведется расследование, эксперты анализируют остатки дома в поисках улик, которые могли бы объяснить, что именно послужило причиной возгорания. Точную информацию обещают предоставить после завершения всех необходимых экспертиз.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ