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В новогоднюю ночь житель Башкирии жестоко расправился со своей сожительницей

В новогоднюю ночь житель Башкирии жестоко расправился со своей сожительницей

Во время встречи нового, 2024 года, в небольшом поселке Янаульского района Башкирии разыгралась семейная драма, закончившаяся смертью.

48-летний местный житель и его сожительница встречали Новый год вдвоем дома за бутылкой водки. К сожалению, алкоголь только подлил масла в огонь назревавших бытовых конфликтов. С каждым глотком спиртного атмосфера в доме накалялась.

Ближе к полуночи, в разгар очередной ссоры, женщина в запале несколько раз ударила мужчину по лицу. Ослепленный гневом и алкоголем, хозяин дома схватил со стола нож и нанес им несколько ударов в шею своей сожительнице.

Когда туман алкогольного опьянения рассеялся, мужчина с ужасом осознал, что его подруга лежит на полу без движения в луже крови. Понимая, что ее уже не спасти, он вызвал полицию и дождался их приезда, чтобы сознаться в содеянном.

Следователи тщательно осмотрели место происшествия, допросили соседей и родственников погибшей. Были назначены необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение в умышленном убийстве, его заключили под стражу до суда.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: СКР по РБ
Теги: Янаульский район происшествия убийство
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