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«Жизнерадостный и порядочный»: в Шри-Ланке погиб турист из Башкирии

«Жизнерадостный и порядочный»: в Шри-Ланке погиб турист из Башкирии

Ильдар А. из башкирского города Октябрьский работал исполнительным директором в местной компании «СтальРИД», которая занимается металлопрокатом. Директор Дмитрий Власюк описал мужчину как жизнерадостного и очень порядочного человека. Ильдар уехал на отдых со своей женой на остров Шри-Ланка и должен был вернуться 12 января.

Однако 5 января вечером произошла трагедия. Группа российских туристов, в которую входил Ильдар, возвращалась с экскурсии на автобусе. По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и на большой скорости врезался в грузовик. Ильдар сидел на передней части автобуса, которая сильно пострадала при столкновении. Его доставили в больницу, но спасти не удалось.

Организатор тура Артур Бакаев сообщил, что в аварии также пострадал один человек. В настоящее время турагент вместе с семьей Ильдара занимается оформлением документов, а полиция выясняет обстоятельства ДТП. Друзья семьи погибшего говорят, что если получится разрешение, тело Ильдара кремируют на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке в ДТП погиб исполнительный директор металлопрокатной компании из Башкирии

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На Шри-Ланке в ДТП погиб исполнительный директор металлопрокатной компании из Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: «СтальРИД», Accident 1st/соцсети
Теги: происшествия смертельная авария
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