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В Уфе произошел пожар в школе №45

В Уфе произошел пожар в школе №45

Во вторник, 8 января, в городе Уфе произошёл пожар в школе No45, расположенной в историческом центре города на улице Пушкина.

Как стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях, инцидент произошёл примерно в 18 часов вечера. Видеозаписи с места событий, опубликованные в интернете, подтверждают факт возгорания в здании школы.

Согласно комментариям учеников данного учебного учреждения, причиной пожара стало возгорание лампы освещения в одном из кабинетов на третьем этаже, в результате чего загорелся потолок.

Как пояснили в пресс-службе МЧС, сигнал о происшествии поступил в единую службу спасения в 17:59. Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных подразделений, прибывших на вызов, огонь удалось ликвидировать в считанные минуты. Очаг возгорания площадью 0,5 кв.м. был локализован в кабинете лаборанта на третьем этаже.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным, из здания школы было эвакуировано порядка 540 человек - учеников и сотрудников.

В настоящее время обстоятельства инцидента расследуются дознавателем МЧС. Школа No45 считается одним из лучших учебных заведений Уфы и является ассоциированной школой ЮНЕСКО.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия пожар
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