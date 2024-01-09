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«Похитили вербовщики»: пропавшего при странных обстоятельствах 45-летнего мужчину нашли в Башкирии

«Похитили вербовщики»: пропавшего при странных обстоятельствах 45-летнего мужчину нашли в Башкирии

1 января 2024 года произошел инцидент с 45-летним Евгением Созиным, который таинственным образом исчез со станции Пермь II. Как выяснилось, мужчина возвращался домой после работы в Москве и собирался сесть на электричку утром 2 января. Ожидая поезда, он познакомился на вокзале с компанией незнакомцев, которые угостили его спиртным. После этого Евгений начал вести себя неадекватно, и двое мужчин вывели его на улицу, а затем он исчез.

Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось установить, что Созин уехал с этими людьми на такси в неизвестном направлении. Одного из похитителей задержали, он назвал адрес, куда отвезли Евгения. Как оказалось, 45-летнего мужчину похитили вербовщики, занимающиеся поставкой рабочей силы в трудовые лагеря. Созина насильно удерживали сначала в Перми, а затем перевезли в Уфу, отобрав у него документы и телефон.

Благодаря оперативным действиям полиции и волонтеров пропавшего мужчину удалось найти и освободить из плена. В уфимском работном доме он встретил еще одного земляка, которого точно так же похитили с вокзала в новогоднюю ночь. Оба освобожденных рассказали, что их насильно удерживали после того, как под видом угощения опоили неизвестным веществом. Если бы поиски затянулись, похитители могли вывезти этих людей в другие регионы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: происшествия
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