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Разорвал за минуту: в Башкирии бойцовская собака набросилась на пекинеса и его хозяйку

Разорвал за минуту: в Башкирии бойцовская собака набросилась на пекинеса и его хозяйку

В Ишимбае произошел трагический инцидент с участием двух собак и их хозяек.

8 января на улице Ленина местная жительница выгуливала своего маленького пекинеса. Как известно, эта порода отличается безобидным характером. Однако во время прогулки на них неожиданно напал крупный стаффордширский терьер, которого часто видели на улицах без намордника. Стаффордширские терьеры - это сторожевые собаки, обладающие большой физической силой.

Неуправляемый пес схватил маленького пекинеса и начал его терзать. Хозяйка пыталась спасти своего питомца, но агрессор укусил её за руку.

На крики прибежали случайные прохожие. Чтобы остановить стаффорда, им пришлось использовать лопату. К сожалению, к тому моменту пекинес был уже мёртв от полученных травм.

Хозяин агрессивной собаки был оштрафован, однако полиция продолжает разбирательство, так как есть данные, что стаффорд и раньше проявлял жестокость на улице.

В Башкирии школьник спас женщину от разъяренной собаки

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Ишимбай происшествия нападение собаки
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