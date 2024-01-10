В Башкирии в страшной аварии погиб 16-летний чемпион Всероссийских пляжных игр

Трагедия произошла на одной из автодорог Башкирии. 16-летний житель города Октябрьский , известный своими спортивными достижениями, погиб в аварии на только что купленной им машине.

По данным ГИБДД, подросток приобрел автомобиль ВАЗ-2109 за день до рокового ДТП. Несмотря на юный возраст, это было возможно с письменного согласия родителей. Однако опыта вождения у молодого человека было недостаточно — на следующий день он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения на 1356 км трассы М-5 «Урал».

В машине вместе с 16-летним водителем находился его 14-летний друг, который получил серьезные травмы в результате лобового столкновения автомобиля с грузовиком Рено Премиум под управлением 42-летнего дальнобойщика. Пострадавший подросток был госпитализирован, а его товарищ скончался от полученных травм на следующее утро.

Погибший юноша был известен своими выдающимися спортивными достижениями. В 11 лет он стал победителем Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ», был абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту, многократным призером республиканской олимпиады школьников и кандидатом в мастера спорта по стритлифтингу.

Каждую неделю талантливый юноша до восьми раз тренировался на турнике, посещал занятия по греко-римской борьбе. За свою необычайную силу и выносливость он получил титул «самого сильного мальчика России». Его мечтой было завоевать золотую олимпийскую медаль.

Власти проводят расследование обстоятельств трагедии. Прокуратура изучит исполнение законов о защите прав несовершеннолетних, а также оценит действия родителей погибшего юноши. Ведь доверие им техники, требующей особых навыков владения, могло стать роковой ошибкой, приведшей к непоправимому горю.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети