В Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид

Во вторник, 9 января, произошел трагический случай на территории Архангельского района Башкирии. В населенном пункте Краснй Зилим сгорел деревянный дом 70-летнего местного жителя вместе с пристроенной к нему верандой.

Как сообщают в региональном МЧС, причиной пожара стала ветхая электропроводка в доме. Огонь быстро распространился из-за деревянной конструкции строения.

Несмотря на оперативные действия спасателей, огнеборцам не удалось спасти хозяина дома. Как рассказали родные, погибший был не ходячий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ