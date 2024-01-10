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В Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид

В Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид

Во вторник, 9 января, произошел трагический случай на территории Архангельского района Башкирии. В населенном пункте Краснй Зилим сгорел деревянный дом 70-летнего местного жителя вместе с пристроенной к нему верандой.

Как сообщают в региональном МЧС, причиной пожара стала ветхая электропроводка в доме. Огонь быстро распространился из-за деревянной конструкции строения.

Несмотря на оперативные действия спасателей, огнеборцам не удалось спасти хозяина дома. Как рассказали родные, погибший был не ходячий.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Архангельский район происшествия пожар
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