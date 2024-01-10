Взрыв сигнальной ракеты произошел в одной из школ Башкирии

В одной из школ Башкирии произошло ЧП. Как сообщают местные СМИ, во время урока основ безопасности жизнедеятельности раздался громкий хлопок, оказавшийся взрывом сигнальной ракеты. Этот инцидент произошел в средней общеобразовательной школе села Кушнаренково.

Как выяснилось в ходе разбирательства, сигнальную ракету в школу принес ученик девятого класса. По словам самого школьника, эта ракета осталась после новогодних праздников, и он решил использовать ее на уроке ОБЖ. Для этого 15-летний юноша соорудил деревянную рукоятку.

Однако его затея едва не закончилась трагедией. Когда школьник доставал свою конструкцию из кармана брюк, он случайно задел боек, что и привело к взрыву прямо в классе. К счастью, в этот момент никто из учеников и учителя не находились рядом с "экспериментатором", поэтому обошлось без жертв и раненых. Сам ребенок, по предварительным данным, не пострадал, лишь испортил школьную форму.

Сейчас с подростком разбирается полиция. По имеющейся информации, ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов и не состоял на учете как трудный.

Автор: Семен Подгорный