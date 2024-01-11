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СМИ рассказали подробности гибели в Башкирии «самого сильного ребенка России»

СМИ рассказали подробности гибели в Башкирии «самого сильного ребенка России»

Трагическая гибель талантливого подростка потрясла жителей Башкирии. 16-летний Сергей Батяев, известный как «самый сильный ребенок России» и чемпион Всероссийских пляжных игр, погиб в страшной аварии на трассе М5.

По информации местного издания Мэш Батащ, роковое ДТП произошло 9 января недалеко от деревни Юлдузлы. Сергей, который накануне купил подержанный ВАЗ-2109, ехал вместе со своим 14-летним другом Айдаром. Однако их машина сломалась прямо посреди шоссе.

Мимо проезжавший таксист остановился помочь ребятам. К сожалению, у него с собой не оказалось троса, чтобы отбуксировать автомобиль. Тогда мужчина вызвал дорожную инспекцию и дождался приезда гаишников. Однако к их приезду, Сергей и Айдар уже уехали.

На следующий день они вернулись, чтобы забрать машину. Им каким-то чудом удалось завести старый ВАЗ. Однако юный водитель, видимо, не справился с управлением - автомобиль неожиданно выехал на полосу встречного движения как раз перед грузовиком. В результате страшного лобового столкновения Сергей скончался по дороге в больницу. Его друг Айдар чудом выжил, но находится в тяжелом состоянии.

В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей

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В Уфе произошло ДТП с участием трех автомобилей
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия аварии
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