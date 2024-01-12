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21-летнего жителя Уфы убившего свою сводную сестру признали вменяемым

21-летнего жителя Уфы убившего свою сводную сестру признали вменяемым

Трагическая история развернулась в октябре прошлого года в Уфе, когда мать обнаружила в багажнике автомобиля тело своей 14-летней дочери. Главным подозреваемым стал 21-летний Сергей П., сводный брат погибшей девочки.

Как сообщили правоохранительные органы, Сергей поджидал сестру, пока та выйдет из ванной, набросился на беззащитную девочку и задушил ее полотенцем. Есть подозрения, что парень надругался над школьницей, после чего спрятал ее тело в машине матери.

После совершения преступления Сергей скрывался от полиции. Его нашли на чердаке одного из многоквартирных домов Уфы.

Недавно была проведена психиатрическая экспертиза обвиняемого. Врачи пришли к выводу, что 21-летний уфимец был вменяем в момент убийства сестры, то есть полностью осознавал преступность своих действий.

В настоящее время Сергей П. находится в следственном изоляторе. Ему грозит длительный срок лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия убийство
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