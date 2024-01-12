Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице

В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице

В четверг вечером, 11 января, в Дёмском районе города Уфы произошли трагические события, потрясшие жителей. Около многоэтажного дома на улице Дагестанской была обнаружена лежащая на земле 25-летняя девушка.

По предварительным данным, девушка упала с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже. У неё были зафиксированы множественные травмы, характерные для падения с большой высоты. Когда на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов, состояние девушки было крайне тяжёлым.

Пострадавшую срочно госпитализировали в ближайшую больницу для оказания экстренной медицинской помощи. У неё были диагностированы травма головы, переломы обеих бедренных костей и костей грудной клетки. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти ей жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Девушка скончалась в реанимации сразу по прибытии в медучреждение.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Не исключается версия, что трагедия могла произойти в результате попытки самоубийства или неосторожного поведения на балконе. Следствие устанавливает все обстоятельства гибели девушки.

21-летнего жителя Уфы убившего свою сводную сестру признали вменяемым

Читайте также:

21-летнего жителя Уфы убившего свою сводную сестру признали вменяемым
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok