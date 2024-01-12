В Уфе найденная под окнами изувеченная девушка умерла в больнице

В четверг вечером, 11 января, в Дёмском районе города Уфы произошли трагические события, потрясшие жителей. Около многоэтажного дома на улице Дагестанской была обнаружена лежащая на земле 25-летняя девушка.

По предварительным данным, девушка упала с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже. У неё были зафиксированы множественные травмы, характерные для падения с большой высоты. Когда на место происшествия прибыли бригада скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов, состояние девушки было крайне тяжёлым.

Пострадавшую срочно госпитализировали в ближайшую больницу для оказания экстренной медицинской помощи. У неё были диагностированы травма головы, переломы обеих бедренных костей и костей грудной клетки. Врачи приложили все усилия, чтобы спасти ей жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Девушка скончалась в реанимации сразу по прибытии в медучреждение.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Не исключается версия, что трагедия могла произойти в результате попытки самоубийства или неосторожного поведения на балконе. Следствие устанавливает все обстоятельства гибели девушки.

Автор: Семен Подгорный