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Стали известны подробности ужасной смерти молодой мамы, которую нашли возле многоэтажки

Стали известны подробности ужасной смерти молодой мамы, которую нашли возле многоэтажки

В уфимском микрорайоне Инорс произошла трагедия, унесшая жизнь молодой матери трехлетнего ребенка. 25-летняя Светлана К. (имя изменено – ред.) погибла при загадочных обстоятельствах, выпав из окна своей квартиры на 6 этаже многоквартирного дома.

Как стало известно из рассказов подруги погибшей, Светлана долгое время страдала от поведения мужа, который работал вахтовым методом в другом городе и приезжал домой лишь на короткие периоды отпуска. Во время таких приездов он часто употреблял алкоголь в больших количествах, что приводило к скандалам и рукоприкладству по отношению к жене.

По словам подруги, на этот раз муж Светланы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ей очередную сцену ревности, отобрал телефон и стал угрожать расправой. Чтобы как-то остудить пыл ревнивца, Светлана вместе с пришедшей к ней сестрой мужа решили инсценировать попытку самоубийства.

Женщина должна была вылезти на подоконник, попозировать там некоторое время, а затем вернуться обратно в квартиру. Всю эту сцену подруги собирались заснять на видео и отправить мужу Светланы, чтобы проучить его. Однако в роковой момент девушка поскользнулась на узком карнизе и, потеряв равновесие, сорвалась вниз.

Когда на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, врачи лишь констатировали смерть Светланы. Она скончалась, не приходя в сознание в больнице.

Подруга трагически погибшей женщины заверила, что это не было самоубийством. Несмотря на все тяготы семейной жизни, Светлана очень любила сына и никогда бы не бросила его. Это был просто несчастный случай, оборвавший жизнь молодой матери.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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