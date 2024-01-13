В Башкирии столкнулись две легковушки: погиб 26-летний парень
В Уфимском районе Башкирии произошло трагическое ДТП, в котором погиб 26-летний молодой мужчина.
Он ехал на Ладе Приора по федеральной трассе М-7 «Волга», когда на 1332 километре столкнулся с «Киа К5».
26-летний водитель отечественной легковушки, чей автомобиль получил наибольшие повреждения, скончался на месте от полученных травм.
Водитель «Киа» с тяжелыми травмами был доставлен в ближайшую больницу.
Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Возможно, один из водителей не справился с управлением или не уделил должного внимания дорожной обстановке. ГИБДД проводит расследование.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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