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В Башкирии столкнулись две легковушки: погиб 26-летний парень

В Башкирии столкнулись две легковушки: погиб 26-летний парень

В Уфимском районе Башкирии произошло трагическое ДТП, в котором погиб 26-летний молодой мужчина.

Он ехал на Ладе Приора по федеральной трассе М-7 «Волга», когда на 1332 километре столкнулся с «Киа К5».

26-летний водитель отечественной легковушки, чей автомобиль получил наибольшие повреждения, скончался на месте от полученных травм.

Водитель «Киа» с тяжелыми травмами был доставлен в ближайшую больницу.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Возможно, один из водителей не справился с управлением или не уделил должного внимания дорожной обстановке. ГИБДД проводит расследование.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район происшествия смертельная авария
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