Вернулись за документами и погибли: в Башкирии страшный пожар погубил супругов

Минувшей ночью в одном из сел Стерлитамакского района Башкирии произошла страшная трагедия - погибли супруги в огне пожара.

Ближе к полуночи 13 января в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в селе Николаевка. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем охвачен бревенчатый дом площадью 77 квадратных метров вместе с пристроенным к нему шлакоблочным помещением площадью 12 квадратных метров. Для тушения пламени были привлечены семеро человек личного состава и три единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, к сожалению, в процессе тушения пожарные обнаружили двоих погибших. Предположительно, это были хозяева дома - супружеская пара, мужчина 63 лет и женщина 59 лет. По данным сотрудников МЧС, в доме был установлен пожарный извещатель, который сработал вовремя. Хозяева успели выбежать на улицу, но затем вернулись обратно за документами и уже не смогли покинуть объятое огнем жилище.

Для расследования обстоятельств трагедии на место происшествия выехала рабочая группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ