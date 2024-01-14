Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Вернулись за документами и погибли: в Башкирии страшный пожар погубил супругов

Вернулись за документами и погибли: в Башкирии страшный пожар погубил супругов

Минувшей ночью в одном из сел Стерлитамакского района Башкирии произошла страшная трагедия - погибли супруги в огне пожара.

Ближе к полуночи 13 января в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в селе Николаевка. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что огнем охвачен бревенчатый дом площадью 77 квадратных метров вместе с пристроенным к нему шлакоблочным помещением площадью 12 квадратных метров. Для тушения пламени были привлечены семеро человек личного состава и три единицы техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, к сожалению, в процессе тушения пожарные обнаружили двоих погибших. Предположительно, это были хозяева дома - супружеская пара, мужчина 63 лет и женщина 59 лет. По данным сотрудников МЧС, в доме был установлен пожарный извещатель, который сработал вовремя. Хозяева успели выбежать на улицу, но затем вернулись обратно за документами и уже не смогли покинуть объятое огнем жилище.

Для расследования обстоятельств трагедии на место происшествия выехала рабочая группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид

Читайте также:

В Башкирии в собственном доме заживо сгорел инвалид
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok