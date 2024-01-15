Без памяти: в Башкирии больше полугода ищут 43-летнего мужчину

Исчезновение 43-летнего Рамиля Б. из Уфы по-прежнему остается нераскрытой загадкой для правоохранительных органов Башкирии. 15 января 2024 года поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» вновь обратился к жителям республики с просьбой помочь в розыске мужчины, который бесследно исчез больше 6 месяцев назад.

Как уточняют волонтеры, в прошлом году, 5 апреля, Рамиль Б. вышел из дома и больше его никто не видел. За это время о его местонахождении так и не поступило никакой информации. В день исчезновения на мужчине была черная кожаная куртка, черный свитер, темно-синие джинсы, черные ботинки и черная кепка.

Рост Рамиля около 166 сантиметров, телосложение среднее. У него лысая голова, возможно, отращена борода. Глаза карие.

Как предполагают в «ЛизаАлерт», пропавший мужчина может страдать расстройствами памяти и дезориентацией в пространстве. Именно поэтому поиски затянулись на столь длительный срок.

Если вам известно что-либо о местонахождении Рамиля Б., сообщите эту информацию по горячей линии «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52 или по номеру экстренных служб 112. Даже самая незначительная деталь может помочь вернуть мужчину домой к родным и близким.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети