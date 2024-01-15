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В Башкирии при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Башкирии при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

15 января 2024 года в селе Иглино Иглинского района Республики Башкортостан произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла пожилая женщина.

Согласно информации, поступившей от Главного управления МЧС по РБ, огонь вспыхнул в одноэтажном кирпичном строении примерно в полдень. К моменту огнеборцев пламя уже полностью охватило дом, а густой едкий дым вырывался из окон. Пожарным потребовалось 34 минуты, чтобы потушить открытое горение.

Во время тушения в задымленном помещении было обнаружено тело 82-летней хозяйки дома. По словам её дочери, которая также жила в этом доме, она проснулась от сильного запаха дыма и пошла будить мать в соседнюю комнату. Женщина взяла мать за руку и попыталась вывести её на улицу, но из-за плотного дыма была вынуждена отпустить руку и самостоятельно покинуть горящий дом. К сожалению, спасти пожилую мать ей не удалось.

Причины, по которым произошло возгорание в частном доме, сейчас устанавливаются. Следственные органы проводят проверку и опрашивают очевидцев трагедии.

В Башкирии в пожаре погиб мужчина-инвалид

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В Башкирии в пожаре погиб мужчина-инвалид
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Иглинский район происшествия пожар
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