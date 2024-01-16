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В Башкирии в двух ночных пожарах погибли люди

В Башкирии в двух ночных пожарах погибли люди

На территории Башкирии произошли два пожара, в которых погибли люди.

В населенном пункте Старый Курдым Татышлинского района огонь охватил деревянный жилой дом по улице Партизанской. Несмотря на оперативные действия спасателей, в результате пожара погиб 85-летний мужчина. Как сообщается, данный дом был оснащен автономным пожарным извещателем. Сейчас проверяется информация о его срабатывании.

Еще одна трагедия произошла в садоводческом некоммерческом товариществе номер 28 в городе Салавате. Здесь огонь повредил кирпичный садовый дом и пристроенную беседку. В результате происшествия также погиб человек, личность которого предстоит установить.

Специалисты МЧС России по Республике Башкортостан проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин пожаров, унесших две человеческие жизни за одну ночь.

В Башкирии при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

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В Башкирии при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия пожар Салават
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