В Башкирии в двух ночных пожарах погибли люди

На территории Башкирии произошли два пожара, в которых погибли люди.

В населенном пункте Старый Курдым Татышлинского района огонь охватил деревянный жилой дом по улице Партизанской. Несмотря на оперативные действия спасателей, в результате пожара погиб 85-летний мужчина. Как сообщается, данный дом был оснащен автономным пожарным извещателем. Сейчас проверяется информация о его срабатывании.

Еще одна трагедия произошла в садоводческом некоммерческом товариществе номер 28 в городе Салавате. Здесь огонь повредил кирпичный садовый дом и пристроенную беседку. В результате происшествия также погиб человек, личность которого предстоит установить.

Специалисты МЧС России по Республике Башкортостан проводят расследование для установления всех обстоятельств и причин пожаров, унесших две человеческие жизни за одну ночь.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ