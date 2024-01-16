Стали известны подробности массовой драки в кафе в Башкирии

Накануне в СМИ появились новые подробности жестокой массовой драки, которая произошла в одном из кафе башкирского города Кумертау . Как рассказал в интервью местному изданию «Честно говоря» один из пострадавших в том инциденте, все началось с того, что к их компании, которая мирно проводила время за столиком, подсел незнакомый мужчина.

По словам мужчины, этот человек был явно в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения. Когда ребята попросили его покинуть их компанию, незнакомец в приступе ярости опрокинул со стола напитки и тарелки с едой. Затем он удалился, но через некоторое время вернулся в сопровождении группы агрессивно настроенных молодых людей. Без каких-либо предупреждений они набросились на отдыхавших и жестоко избили их.

В итоге трое молодых людей получили серьезные травмы и увечья, включая переломы костей и ушибы внутренних органов. Сейчас по факту нападения ведется следствие, личности всех участников драки установлены, злоумышленников уже задержали.

Хотя инцидент произошел еще в декабре прошлого года, как выяснилось, дело до сих пор не получило должного хода и никто не понес наказания. Узнав об этом безобразном факте, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому оперативно заняться расследованием обстоятельств случившегося.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Честно говоря