В Уфе ищут 15-летнюю школьницу Анну Шмелькову

В городе Уфе, бесследно исчезла пятнадцатилетняя школьница по имени Анна Шмелькова. Как стало известно из сообщения волонтёров поисково-спасательной организации «БашРегионСпас» в социальной сети «ВКонтакте», её местонахождение остаётся неизвестным с 17 января 2024 года.

Ориентировка на пропавшую девушку следующая: рост около 160 сантиметров, телосложение плотное, цвет глаз — карий, волосы тёмно-русые.

В день исчезновения Анна была одета в длинную чёрную куртку и чёрные берцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей без вести девушки, убедительно просят срочно связаться по телефонам: 8-937-3-102-112 или по номеру службы спасения 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети