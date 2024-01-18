В Уфе из поликлиники эвакуировали 50 человек

В четверг, 18 января, в городе Уфе срочно эвакуировали 50 человек из поликлиники, расположенной в многоквартирном доме на улице Цюрупы, 84. Об этой нештатной ситуации сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Башкортостан.

В дежурную часть МЧС поступило сообщение от очевидцев о возгорании в подвальном помещении вышеуказанного многоэтажного жилого дома, в котором также находится поликлиника.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили источник задымления на площади 4 квадратных метров в подвале и оперативно ликвидировали его. Из задымленной лестничной клетки спасателями были эвакуированы четырнадцать человек. Помимо этого, из помещений поликлиники были эвакуированы пятьдесят человек.

По предварительной версии причиной возгорания послужило загорание разнообразного хранящегося в подвале имущества. Пожарными и следственными органами проводится детальное расследование обстоятельств данного происшествия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ