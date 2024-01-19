Накануне переселились в новый дом: стали известны подробности пожара с гибелью двоих детей в Башкирии

Минувшей ночью в деревне Лепешкино Мишкинского района Башкирии произошел трагический пожар в частном доме, в результате которого погибли две девочки в возрасте 3 и 4 лет.

Как рассказал в беседе с журналистами глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников, маме удалось спасти лишь свою семимесячную дочь. Глава семейства в момент трагедии находился на вахте, ему уже сообщили о произошедшем.

По словам Трапезникова, это была благополучная семья, которая недавно построила новый дом из бруса рядом со старым. Причины возгорания пока не установлены, расследованием занимаются правоохранительные органы.

Женщина вместе с выжившим ребенком находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Несмотря на предложение остаться в лечебном учреждении, мама, по данным Трапезникова, намерена вернуться в старый дом, где проживают её родственники.

Местные власти уже оказали семье материальную помощь и пообещали помочь с организацией похорон. К поддержке семьи готовы присоединиться депутаты и жители района.

Глава района также уточнил, что в прошлом году в доме был установлен пожарный извещатель. Накануне трагедии, по словам матери, он был исправен. Однако точно установить факт его срабатывания не представляется возможным, поскольку сам прибор сгорел при пожаре.

«Это большое горе, и невозможно подобрать слова, которые смогли бы утешить родителей погибших детей. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибших», — резюмировал Павел Трапезников.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ

Видео: МЧС по РБ