Накануне переселились в новый дом: стали известны подробности пожара с гибелью двоих детей в Башкирии
Минувшей ночью в деревне Лепешкино Мишкинского района Башкирии произошел трагический пожар в частном доме, в результате которого погибли две девочки в возрасте 3 и 4 лет.
Как рассказал в беседе с журналистами глава администрации Мишкинского района Павел Трапезников, маме удалось спасти лишь свою семимесячную дочь. Глава семейства в момент трагедии находился на вахте, ему уже сообщили о произошедшем.
По словам Трапезникова, это была благополучная семья, которая недавно построила новый дом из бруса рядом со старым. Причины возгорания пока не установлены, расследованием занимаются правоохранительные органы.
Женщина вместе с выжившим ребенком находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Несмотря на предложение остаться в лечебном учреждении, мама, по данным Трапезникова, намерена вернуться в старый дом, где проживают её родственники.
Местные власти уже оказали семье материальную помощь и пообещали помочь с организацией похорон. К поддержке семьи готовы присоединиться депутаты и жители района.
Глава района также уточнил, что в прошлом году в доме был установлен пожарный извещатель. Накануне трагедии, по словам матери, он был исправен. Однако точно установить факт его срабатывания не представляется возможным, поскольку сам прибор сгорел при пожаре.