В Уфе разыскивают 17-летнего Даниса Абрарова

В городе Уфе начались поиски 17-летнего подростка по имени Данис Абраров. Об этом сообщили представители поисковой организации "БашРегионСпас".

Юный житель столицы Башкирии вышел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени о нем ничего не известно. Сообщается, что рост пропавшего составляет 165 сантиметров, у него среднее телосложение, карие глаза и русые волосы. Перед выходом из дома на нём была чёрная куртка, трико и ботинки зеленого цвета.

Волонтёры призывают всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Даниса Абрарова, срочно обратиться по телефонам горячей линии 8 (937) 3-102-112 или по единому номеру экстренных служб 112. Как отмечают активисты, для поисков пропавшего необходима помощь добровольцев, готовых присоединиться к процессу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети