12 ножевых ранений: в Башкирии мужчина жестоко убил соседа

Уфа произошло жестокое убийство местного жителя. Как стало известно, погибший 62-летний мужчина находился в подъезде своего дома в компании соседа и двух общих знакомых. Между мужчинами вспыхнул конфликт из-за бутылки алкоголя, которую один из них хотел забрать домой после совместного распития.

В пылу ссоры потерпевший достал нож и нанес им удар обвиняемому, причинив неглубокую резаную рану. В отместку тот выхватил оружие и набросился на соседа, нанеся ему 12 ударов ножом в область спины и шеи. От полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте преступления.

После совершения убийства преступник, по имеющейся информации, зашел в квартиру жертвы и там уснул. Здесь его впоследствии и задержали прибывшие по вызову сотрудники полиции. Обвиняемый дал признательные показания и полностью признал свою вину в содеянном. Следствие продолжает сбор доказательств по делу об умышленном лишении жизни.

Автор: Семен Подгорный